Оползень разрушил дорогу Львов-Добромыль

В Львовской области в результате оползня произошло разрушение автомобильной дороги областного значения Львов-Добромыль и возникла угрожающая ситуация для жилых домов расположенного неподалеку села Гусакив.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, сегодня заместитель председателя - руководитель аппарата Львовской ОГА Иван ГРУНИК провел совещание с руководителями структурных подразделений облгосадминистрации, министерств и ведомств относительно аварийной ситуации в с.Гусакив, возникшей в результате оползня.

Присутствующие обсудили возможности устранения последствий оползня берега реки Бухты, что протекает через с.Гусакив, в частности, разрушения автомобильной дороги областного значения Львов-Добромыль и угрожающей ситуации для жилых домов, расположенных неподалеку.

По результатам совещания И.ГРУНИК дал поручение ответственным подразделениям мобилизовать усилия для стабилизации аварийной ситуации, ограничить движение грузового транспорта по данной территории, круглосуточно вести наблюдение за уровнем воды в реке и степенью оползня грунта, отмечается в сообщении.