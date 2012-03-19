Попов поручил всем службам тщательнее готовиться к Пасхе

Киев должен встретить Пасху чистым, опрятным и удобным для проезда киевлян. Как сообщает пресс-служба, соответствующие поручения глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов дал всем управлениям, коммунальным предприятиями и службам города во время аппаратного совещания с заместителями и председателями районных госадминистраций. В частности, председатель КГГА поручил до Пасхи починить асфальтовое покрытие основных магистралей и улиц города, провести ремонты на придомовых территориях, а также убрать все парки и скверы Киева.

«Праздничная атмосфера и порядок к Пасхе должны воцариться во всех сферах жизни города.

Особое внимание нужно уделить благоустройству кладбищ, парков и скверов, прежде всего тех, которые находятся рядом с храмами, дворов и улиц города. У нас осталось не так много времени, поэтому я прошу все службы и коммунальные предприятия активизироваться и максимально тщательно поработать, чтобы ничего не мешало праздничному настроению киевлян», - сказал Александр Попов.

В усиленном режиме будет работать и общественный транспорт столицы. Так, 14 апреля движение поездов киевского метрополитена, городских маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов будет продлена на один час. На час раньше заработает весь коммунальный транспорт и 15 апреля. Кроме того, будет увеличено количество подвижного состава на всех маршрутах общественного транспорта, пролегающие мимо места проведения богослужений, с 5-ти до 10-ти утра в Великую Неделю соответствии с потребностями пассажиров.