Вопрос по НЗФ и Семенюк встал ”или - или”

Генеральная прокуратура Украины, требуя через суд обязать Фонд государственного имущества вступить в права собственника 50%-го плюс 1 акция пакета ОАО «Никопольский завод ферросплавов», выбрала наиболее действенный механизм возвращения акций предприятия в госсобственность. Об этом УНИАН сообщил вице-президент Центра исследования корпоративных отношений Ростислав ИЩЕНКО.

Как отмечает эксперт, сегодня реально можно говорить о том, что именно Фонд госимущества препятствует возращению акций НЗФ в госсобственность. “Складывается впечатление, что кто-то мешает СЕМЕНЮК (Валентина СЕМЕНЮК – глава Фонда госимущества) выполнить решения судов и вернуть акции НЗФ в госсобственность. На самом деле, как только судом принимается очередное решение о возврате акций, так Фонд тут же требует его разъяснить”, - отметил Р.ИЩЕНКО.

При этом, по словам Р.ИЩЕНКО, заявление Фонда госимущества о том, что Генпрокуратура нарушает законодательство, требуя, чтобы суд обязал Фонд вступить в права собственности пакета акций НЗФ, являются необоснованными. “Прокуратура является организацией надзирающей за исполнением закона, и в своих исковых требованиях она фактически просто настаивает на выполнении закона Фондом госимущества”, - отметил эксперт.

“В дальнейшем ситуации может развиваться двумя путями – или Фонд госимущества все-таки выполнит судебные решения по возврату акций НЗФ в госсобственность, или будет поставлен вопрос о смене руководства Фонда”, - отметил Р.ИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ранее Фонд госимущества неоднократно обращался к Генеральной прокуратуре Украины с требованием привести свои исковые требования в деле по Никопольскому заводу ферросплавов в соответствие с действующим законодательством.

Генеральная прокуратура просит Хозяйственный суд г. Киева обязать Фонд государственного имущества вступить в права собственника 50%-го плюс 1 акция пакета ОАО «Никопольский завод ферросплавов» на основании выписки из реестра, который ведет ООО «Славутич - Регистратор». Генпрокуратура обратилась с таким требованием, выступив в качестве третьей стороны с самостоятельными требованиями в деле, открытом по иску Фонда госимущества к консорциуму «Приднепровье» и «Укрсоцбанку» об истребовании имущества из незаконного владения (контрольного пакета акций НЗФ - УНИАН).

В Фонде считают, что заявленное Генпрокуратурой в суде требование о том, чтобы обязать Фонд госимущества вступить в права собственника 50%-го плюс 1 акция пакета акций НЗФ на основании выписки из реестра ООО «Славутич - Регистратор» еще более запутает и без того юридически сложное дело.