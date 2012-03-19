В Донецке стихийно возникло протестное движение предпринимателей

В Донецке создан Комитет по соблюдению прав предпринимателей.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН один из активистов возникшего в Донецке протестного движения предпринимателей малого бизнеса Александр ДВОРЯНОВ.

По его словам, в пятницу на Привокзальной площади в Донецке около 70 человек провели акцию протеста против действий местной власти. Они держали транспаранты с обращением к мэру города: «Лукьянченко! Продразверстка не пройдет!», «Руки прочь от нашей собственности!» и др.

Как рассказал А.ДВОРЯНОВ, владельцы магазинов на Привокзальной площади в свое время подписали договоры с властью на право собственности на землю, взяли большие кредиты на развитие бизнеса, а сейчас власти под прикрытием предстоящего Евро-2012 «пытаются сравнять с землей их собственность, а на этом месте построить новые объекты».

По словам предпринимателя, на митинге присутствовал заместитель мэра Донецка, председатель отдела по вопросам торговли и общественного питания Геннадий ТКАЧЕНКО, диалог между предпринимателями и представителем власти «выдался эмоциональным, но, к сожалению, безрезультатным».

А.ДВОРЯНОВ напомнил, что 28 февраля донецкие предприниматели были в Киеве и отнесли в Администрацию Президента Украины письмо с просьбой защитить их права.

В обращении к главе государства предприниматели просили решить вопрос с досрочным расторжением договоров аренды в связи с проведением Евро-2012.

Но, по словам А.ДВОРЯНОВА, «ответа землякам от Виктора ЯНУКОВИЧА пока нет, хотя он и обещал услышать каждого».

«Мы верили в правовое справедливое решение Президента, как верили, когда голосовали за него на пост главы государства», - добавил предприниматель.

Он подчеркнул, что именно для борьбы с произволом местной власти и был создан Комитет по соблюдению прав предпринимателей.