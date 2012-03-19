Традиционные японские ремесла расположились в "Чернигове древнем"

В Чернигове продолжает работу выставка под названием «Япония. Традиции и мастерство».

Как передает корреспондент УНИАН, экспозиция расположилась в Национальном архитектурно-историческом заповеднике «Чернигов древний», а ее проведение стало возможным благодаря сотрудничеству с Японским фондом.

Сотрудники заповедника считают выставку своеобразным «окном в Японию» - на ней презентованы свыше 100 работ двадцати мастеров (представителей разных видов ремесел). В частности, вниманию посетителей предлагается традиционная японская посуда, вееры, светильники, плетенные из бамбука скульптурки насекомых, гравюры и тому подобное.

Наиболее широко в экспозиции представлена керамическая посуда Касама, Мино, Киото, Бидзе, Хаги, ведь японцы умеют восторгаться не только прекрасно приготовленной едой, но и посудой, в которой подают ее на стол.

Экспонаты изготовлены из традиционных для Японии природных материалов: керамики, текстиля, металла, лака, дерева, бамбука, стекла, бумаги. Они дают представление о том, в каких формах существуют сегодня традиционные народные ремесла Японии.

Выставленные вещи позволяют увидеть, насколько богаты традиционные японские ремесла, история которых насчитывает несколько веков. Они отображают своеобразное национальное представление о прекрасном, выражают присущее их творцам уникальное эстетичное чувство.

В Чернигове выставку открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Тоичи САКАТА, который прибыл в город вместе с женой и сотрудниками посольства.