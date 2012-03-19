Психику николаевских насильников проверят врачи

Молодые люди, изнасиловавшие и пытавшиеся жестоко убить в Николаеве Оксану Макар — вменяемы. К такому выводу пришел глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман, посмотрев видеопризнание одного из них, плиточника Евгения Краснощека, который признался, что именно он душил девушку.



«Он не производит впечатления больного человека, он совершенно адекватный», — сказал Глузман газете "Сегодня".



Однако в МВД журналистам сказали, что официальная экспертиза на вменяемость троих арестованных еще не проводилась.



О матери Евгения Краснощека в Николаеве говорят, что после случившегося она пыталась повеситься, но ее спас второй сын. А мать второго участника трагедии, Артема Погосяна, считает, что сын подписался под тем, чего не делал.



Оксана Макар находится в Донецком ожоговом центре. Ее состояние очень тяжелое. В воскресенье врачи спасали девушке легкие, а операция, запланированная на вторник, пока под вопросом.



