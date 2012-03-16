Наркоман держал свою бывшую девушку в подвале

В Луганске возбуждено уголовное дело против 28-летнего наркомана, который взял в заложницы свою бывшую девушку.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУМВД в Луганской области, дело возбуждено по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Как выяснили правоохранители, мужчина, состоящий на учете в наркологическом диспансере, пытался вернуть свою бывшую возлюбленную, поместив ее в подвал собственного дома и заперев дверь на замок. Он отобрал у девушки теплые вещи и сумку, в которой лежали паспорт и мобильный телефон, таким образом, лишив ее контакта с внешним миром.

«Девушке было разрешено лишь выходить из подвала в туалет под конвоем молодого человека», - говорится в сообщении.

Спустя сутки родителям удалось самостоятельно ее освободить и увезти домой. В свою очередь мужчина отправился в милицию, где подал заявление на родителей своей заложницы о том, что они якобы угрожают ему убийством. После проверки милиционеры выяснили истинную картину произошедшего и задержали мужчину.