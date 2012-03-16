Крымские зоозащитники возмущены попытками переложить ответственность на собак

Общественные организации «Центр помощи животным» и «Крымская ассоциация защитников животных» возмущены попытками переложить ответственность за смерть девушки в Симферополе на бездомных собак и надеются, что истинные виновники преступления будут наказаны.

Об этом говорится в заявлении зоозащитников, текст которого передан УНИАН.

«Как и вся украинская общественность, члены наших организаций шокированы диким убийством девушки в районе Каменка и приносят свои соболезнования родственникам погибшей. Наряду с этим мы выражаем обеспокоенность в связи с тем, что предпринимаются попытки обвинить в убийстве девушки бездомных собак», - сказано в заявлении.

Общественные организации напоминают, что найденная на обочине дороги окровавленная девушка была обнажена, а ее одежда лежала рядом. «Ни одна стая собак в мире не смогла бы раздеть девушку догола», - заявили зоозащитники.

Они обращают также внимание на то, что молодая крымчанка была изнасилована.

«Используя распространенную непроверенную информацию о том, что якобы причиной смерти девушки явились бездомные собаки, в интернете уже звучат призывы к убийству животных. Обращаем внимание общественности, что очередные убийства животных могут привести только к еще большему увеличению их численности, вхождению в город хищников, диких собак, размножению грызунов, что принесет новые заболевания и не решит проблемы», - заявили зоозащитники.

Они поддерживают намерение мэра Симферополя выделить деньги на программу по стерилизации бездомных собак. «Это цивилизованный и эффективный метод регулирования их численности», - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в дачном массиве Каменка вблизи Симферополя, неподалеку от которого находится городская свалка, утром 15 марта нашли 25-летнюю девушку с многочисленными ранами от укусов. Установлено, что девушка перед смертью виделась с двумя молодыми мужчинами. Они вместе выпивали, а потом якобы оставили знакомую на скамейке автобусной остановки и распрощались. Местные жители также сообщили, что около пяти часов утра слышали женские крики и лай собак.

Девушка умерла в реанимации. Предварительная причина смерти - сильная кровопотеря и травматический шок. Тело направлено на экспертизу.

Родственники погибшей считают, что ее забили до смерти, а уже потом натравили псов.

Парни задержаны. Против них возбуждены два уголовных дела по статьям «оставление в опасности» и «изнасилование группой лиц» Уголовного кодекса.

По неофициальной информации, задержанные 17-летний Энвер и 18-летний Андрей уже признались в том, что вступали в половую связь с погибшей.