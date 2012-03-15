Драка в бердичевском ресторане завершилась выстрелом из пневматики

В Бердичеве Житомирской области правоохранитель использовал пневматический пистолет, чтобы прекратить массовую драку в ресторане.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель Отдела связей в общественностью УМВД Украины в Житомирской области Алла ВАЩЕНКО.

По ее словам, это случилась еще 4 марта.

"5 марта в УМВД Украины в Житомирской области обратилась с заявлением жительница Бердичева относительно конфликта, который произошел перед этим в одном из ресторанов Бердичева и в котором пострадала ее дочка. По утверждению заявительницы, при этом были допущены неправомерные действия работника Бердичевского горотдела УМВД", - сообщила А.ВАЩЕНКО.

Она рассказала также, что 4 марта милиция получила вызов на драку в местном развлекательном заведении.

Вызовы о срабатывании тревожной сигнализации поступили и на пульт дежурных местных частного и государственного охранных предприятий.

Правоохранители, выехавшие на место конфликта, установили, что «между друзьями и другими отдыхающими возникла конфликтная ситуация, которая переросла в массовую драку", отметила А.ВАЩЕНКО.

"Теперь по факту хулиганских действий и причинения телесных повреждений отдельным участникам конфликта в ресторане Бердичевским горотделом УМВД проводится проверка, по результатам которой будет принято решение относительно возбуждения уголовного дела", - проинформировала руководитель ОСО.

"В то же время в соответствии с изъятыми из камер видеонаблюдения записями, в тот вечер в ресторане среди отдыхающих находился и работник милиции вместе с женой", - подчеркнула А.ВАЩЕНКО.

По словам очевидцев происшествия, после возникновения массовой драки, которая угрожала ее участникам значительными физическими травмами, для ее прекращения правоохранителем было применено пневматическое оружие. По предварительным данным, милиционер выстрелил в пол. Ни один из посетителей заведения не пострадал, сказала А.ВАЩЕНКО, добавив при этом, что пневматическое оружие не требует разрешения на его приобретение и ношение.

На данное время по факту причастности к указанному происшествию работника милиции проведено служебное расследование, материалы которого переданы в районную прокуратуру Бердичева для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.