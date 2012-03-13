Из Одессы экстрадировали немецкого наркоторговца

Гражданин Германии, задержанный в декабре минувшего года одесскими правоохранителями, передан властям этой страны.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в прокуратуре Одесской области.

Задержанный в Одессе немецкий гражданин, согласно запросу прокуратуры округа Нюрнберг-Фюрст (Бавария), обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В частности, выходцу из одной из стран СНГ инкриминируется создание организованной группы с целью ввоза на территорию Германии в течение 2010-2011 годов наркотиков в особо крупных размерах (более 5,2 кг героина, а также партий кокаина и марихуаны). До этого преступник руководил другой группой, в составе которой совершил ограбление финансового учреждения и был приговорен к шести годам лишения свободы.

По данным правоохранительных органов ФРГ, наркодельцы закупали наркотики в Нидерландах и ввозили в Баварию. Транспортировка последней партии проходила «под колпаком» у полиции ФРГ, сотрудники которой изъяли у перевозчиков при задержании 5,2 кг героина. Однако создателю наркогруппы удалось скрыться. Как выяснилось позже, он скрывался в Одесской области, где и был задержан.

После вступления в силу решения об экстрадиции, Украинское бюро Интерпола и сотрудники МВД, а также Государственной пенитенциарной службы Украины обеспечили передачу задержанного конвою правоохранительных органов ФРГ.