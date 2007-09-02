Стартовала новая программа фонда «Украина 3000» Екатерины Ющенко

Международный благотворительный фонд «Украина 3000» по случаю начала нового учебного года и Всеукраинского дня знаний объявляет о старте новой благотворительной программы «Возрождение и развитие традиций благотворительности в школе».

Как сообщили УНИАН в фонде, в связи с этим председатель Наблюдательного совета Фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО выступила с обращением к педагогам Украины.

В обращении она поздравила всех педагогов Украины с началом нового учебного года, пожелала всем успехов, воодушевления и благодарных учеников.

По словам Е.ЮЩЕНКО, «наша новая программа предусматривает проведение конкурса благотворительных проектов среди школ или отдельных классов. Фонд «Украина 3000» приглашает к участию в этом конкурсе педагогов и учеников из всех школ Украины – тех, у кого есть опыт благотворительной работы, и тех, у кого есть желание начать благотворительную деятельность»