И. о. главы правления НАК «Нафтогаз Украины» заявляет об отставке

Исполняющий обязанности главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО заявил о том, что написал заявление об отставке по собственному желанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве. (УНИАН: И.ДИДЕНКО по решению Апеляционного суда Києва восстановлен в должности и.о. председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» 25 мая 2006 года).

«Я, в соответствии с процедурой, сегодня написал заявление по собственному желанию, которое должен подать в канцелярию Кабмина до 17.00», - сказал И.ДИДЕНКО.

Отвечая на вопрос о причинах такого шага, И.ДИДЕНКО отметил, что он был не готов к такому количеству «слухов» и политических спекуляций вокруг его восстановления в должности. «Я был не готов, что этот процесс, абсолютно процедурный процесс, будет моментально окутан чрезвычайными сплетнями… Я не хочу себя связывать ни с какими политическими процессами вокруг моей персоны и НАК «Нафтогаз Украины», - заявил он.

Как сообщалось, И.ДИДЕНКО был освобожден от должности председателя правления «Нафтогаза» и одновременно назначен и.о. председателя правления компании постановлением правительства от 7 апреля 2000 года после добровольной отставки с должности главы "Нафтогаз Украины" Игоря БАКАЯ.

Однако 20 июня 2000 года на то время первый вице-премьер Юрий ЕХАНУРОВ уволил И.ДИДЕНКО в связи с невыполнением поручения премьер-министра, которым тогда был нынешний Президент Виктор ЮЩЕНКО.

Ю.ЕХАНУРОВ назвал причиной увольнения И.ДИДЕНКО невыполнение им поручения о передаче первому заместителю председателя Фонда госимущества Михаилу ЧЕЧЕТОВУ прав на представление интересов государства на собраниях акционеров ОАО "Укрнефть".

В июле 2001 года И.ДИДЕНКО был арестован в Германии в связи с расследованием дела о хищении денег остарбайтеров, по которому также проходил бывший депутат и экс-президент Градобанка (Киев) Виктор ЖЕРДИЦКИЙ.

В июне 2004 года он был осужден к четырем годам и трем месяцам заключения. Тогда же оба обжаловали этот приговор земельного суда.