В Германии задержаны семь украинцев - за нецелевое использование визы

В Германии задержали семерых украинцев, которые поехали отдыхать по туру выходного дня Львов-Дрезден-Краков, сообщает ТСН.

Людей забрали в полицейский участок прямо из автобуса. Причиной назвали то, что у них была открыта не туристическая, а бизнес-виза, которую сразу же аннулировали. Немецкая сторона назвала это нецелевым использованием мульти-визы.

Теперь украинцы по одному пытаются вернуться домой. Одну из туристок, Олесю отпустили первой - ее спасло приглашение из Германии. Женщина успела вернуться домой со своей тур-группой. Однако не всем так повезло. Юрист Александр еще ждет в Берлине своего билета домой. "Я не знаю даже к кому претензии. Если я не имел права пересекать границу, пусть бы меня пограничники остановили", - сетует Александр.

В отечественном МИД становиться на сторону туристов не спешат и уверяют, что правила есть правила. В них указано, что документы должны совпадать с реальной целью путешествия, а ответственность лежит на гражданах, которые подают недостоверные данные, что может подвергнуть рискам в странах шенгенской зоны. Туристическая компания, которая организовывала поездку, объяснить на камеру кто и что проглядел в документах отказалась. В редакцию ТСН они прислали письмо, в котором вину возлагают на самих туристов. "Внимание немецкой дорожной полиции привлекли только документы тех туристов, которые находились в туре на основании самостоятельно открытых в консульских учреждениях Республики Польша многократных шенгенских виз", - говорится в письме.

Немецкие правоохранители не желают комментировать инцидент. Экскурсантов подозревают в использовании визы, полученной обманом. Обвинение влечет немалый денежный штраф. Пока украинские туристы заплатили по 67 евро за работу полицейского участка в выходной. Возвращение домой оплачивает турфирма. В понедельник домой вернулись двое задержанных туристов. В МИД надеются, что остальные будут в Украине уже завтра.

