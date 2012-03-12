На границе с Украиной задержан россиянин с арсеналом оружия

Харьковские пограничники задержали гражданина Российской Федерации, который пытался вывезти с Украины арсенал оружия времен Великой Отечественной войны.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник пресс-службы Харьковского пограничного отряда Оксана ИВАНЕЦ, житель Белгорода на автомобиле КИА пытался пересечь государственную границу в пункте пропуска «Плетеновка» в Вовчанском районе.

На автомобиль сработала служебная собака, натренованая на поиск оружия и боеприпасов. Во время подробного осмотра транспортного средства россиянина под капотом на двигателе в полиэтиленовом мешке был обнаружен скрытый от погранично-таможенного контроля пистолет-пулемет Шпагина образца 1941 года (7,62 мм), самозарядная винтовка Токарева образца 1941 года (7,62 мм), пистолет Токарева образца 1930-1933 годов (7,62 мм), магазины, досумки и наборы для чистки оружия.

Сейчас оружие изъято и передано на таможню для проведения экспертизы и осуществления процессуальных действий.