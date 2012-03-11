На Эльбрусе до сих пор ищут украинского альпиниста

Спасатели продолжают поиски пропавшего на Эльбрусе украинского альпиниста Дениса ЛЫСОВА, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии Мурат АПАЖИХОВ.

Поиски продолжаются уже больше недели.

"В субботу поиски Дениса ЛЫСОВА были приостановлены из-за плохой погоды, но в воскресенье с утра возобновились, так как немного распогодилось", - сказал М.АПАЖИХОВ.

Вечером 3 марта спасатели на высоте 4,2 тысячи метров обнаружили одного из пропавших украинских альпинистов Романа КУЦОГО, которого госпитализировали.

Четвертого марта спасатели на высоте 4,7 тысячи метров обнаружили тело еще одной спортсменки - Марии Хитриковой, которая погибла, скорее всего, из-за обморожения.

"Поисковые работы ведутся на высотах от 2 до 4,2 тысячи метров. Спасатели не оставляют надежды найти пропавшего альпиниста, который, возможно, провалился в ледовую трещину", - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, в восхождении на самую высокую вершину Европы принимали участие две украинские группы общей численностью 11 человек. 2 марта во время спуска на высоте около 5,2 тыс. метров в условиях ненастья сбились с маршрута двое альпинистов - Роман КУЦЫЙ из Днепропетровска и Денис ЛЫСОВ из Киева. Руководитель днепропетровской группы Мария Хитрикова осталась их ждать. 3 марта был найден и госпитализирован Р.КУЦЫЙ. 4 марта на склоне Эльбруса было обнаружено тело 21-летней М.Хитриковой. Поиски Д.ЛЫСОВА продолжаются.