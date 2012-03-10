В центре Тернополя деревья теряют ветки

В Тернополе в центральной части города 80% деревьев – аварийные. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель городского председателя Тернополя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владислав СТЕМКОВСКИЙ.

«Во время сильных ветров подавляющее большинство всех проблем, связанных с электроэнергией, – это ветки, которые порвали провода. Люди остаются без электроэнергии, а соответствующие предприятия электросетей несут убытки», – заметил В.СТЕМКОВСКИЙ.

Чтобы избежать проблем на некоторых улицах на деревьях уже обрезали почти все ветки, оставив лишь кроны.

«Жалобы на то, что после этого возрастет в воздухе уровень углекислого газа, бессмысленны. Давайте будем сознательными – чтобы деревья выполняли экологическую функцию, их должно быть сотни гектаров. В условиях города, как бы это цинично не звучало, у них сугубо декоративно-эстетичная функция. Часто бабки жалуются: ой, какое хорошее дерево, там котик всегда на ветке сидит. С того дерева уже две ветки людям на машины упали, а бабка говорит: не режьте, потому что там котик. Но мы в первую очередь должны думать о безопасности», – подчеркнул В.СТЕМКОВСКИЙ.

По его словам, рано или поздно все аварийные деревья придется срезать.

«Была бы моя воля, я бы уже дал команду все эти старые деревья срезать. Но учитывая резонанс, который это вызовет, не могу этого сделать», – констатировал заместитель городского председателя.

По его данным, в этом году в центре деревья таки не будут срезать, напротив, будут сажать на месте тех, которые уже срезали, новые.

Всего на озеленение Тернополя в этом году в городском бюджете заложили почти 2 млн. грн., из них 140 тыс. грн. запланировано потратить на высадку новых деревьев.