В городах Украины отметили день рождения Шевченко

В центре Львова, на площади возле памятника Тарасу Шевченко, по случаю 198-й годовщины со дня рождения поэта депутаты Львовского областного совета, общественные деятели, лауреаты Шевченковской премии, представители областной и городской власти возложили цветы к памятнику Кобзарю.



Как передает корреспондент УНИАН, церемония проходила под исполнение Львовской государственной академической мужской хоровой капеллой "Дударик" шевченковского “Заповіта” и “Реве та стоне Дніпр широкий”.



В рамках Шевченковских дней во Львовском национальном академическом театре оперы и балета им. С.Крушельницкой состоится торжественная академия, а в Львовском академическом областном театре кукол – спектакль "Тарас" (по произведению Богдана Стельмаха). В Национальном академическом украинском драматическом театре имени М. Заньковецкой покажут спектакль «Державна зрада».



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В Луганске представители власти возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко.



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, в торжествах приняли участие председатель облгосадминистрации Владимир ПРИСТЮК, первый заместитель председателя областного совета Евгений ХАРИН, а также Луганский городской председатель Сергей КРАВЧЕНКО, представители политических партий, общественных организаций и студенты Луганского национального университета им. Тараса Шевченко.



Как отметил В.ПРИСТЮК, сегодня идет процесс возрождения Украины, воссоздания национальных ценностей.



«И именно Тарас Шевченко, по моему мнению, является той святыней украинского народа, которая способна объединить нашу нацию, укрепить нашу культуру», – сказал В.ПРИСТЮК.



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В Луганске состоялся митинг оппозиционных партий, которые вошли в областной Комитет сопротивления диктатуре, по случаю 198-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.



Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Луганской областной организации ВО «Батькивщина» Иван ОСОБОВ, митингующие приняли резолюцию против действий власти. По их мнению, власть ведет антиукраинскую политику, угрожающую национальной безопасности и государственному суверенитету Украины.



Также партийцы подписали соглашение о совместных действиях во время парламентских выборов.



В резолюции Комитета сопротивления диктатуре оппозиционеры потребовали немедленно освободить всех политических заключенных, прекратить политику, направленную на обнищание населения, уничтожение малого и среднего бизнеса, а также запретить антинародные реформы и обеспечить проведение в Украине демократических парламентских выборов.



«Представители существующей власти готовы расплатиться независимостью и суверенитетом Украины за счет личного обогащения. Демократическое будущее нашей страны находится в большой опасности. Каждой украинской семье сегодня угрожает бедность и произвол власти», - также говорится в принятой резолюции Комитета сопротивления диктатуре.



Как сообщалось, в областной Комитет сопротивления диктатуре вошли представители партий ВО «Батьківщина», «Фронт змін», ПРП, УНП, «Свобода», Народный рух Украины, «За Украину», «Наша Украина», Европейской партии Украины, «Народной самообороны», ВГО «Громадянська позиція», объединение свободных профсоюзов Луганщины и другие представители общественных организаций.



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В Житомире по случаю 198 годовщины со дня рождения Великого Кобзаря власть и оппозиция провели возле памятника Тарасу Шевченко два разных митинга.



Как передает корреспондент УНИАН, сначала руководители городской и областной власти, научная элита, студенчество и представители общественности возложили цветы к памятнику Великому Кобзарю и посмотрели литературно-художественную композицию, основанную на поэзии Т.Шевченко.



Немного позже на том же месте торжества по случаю дня рождения Тараса Шевченко провела оппозиция.



Во время этого торжественного собрания представители оппозиционный сил Житомирской области - партий "Фронт Змін", ВО " Свобода", ВО "Батькивщина", партии " Реформы и порядок" выразили свое почтение Тарасу Шевченко.



Как отметил на митинге оппозиции председатель Житомирской областной организации политической партии «Фронт Змін» Геннадий ЗУБКО, «Тарас Шевченко утверждал в обществе ценности украинца, он является борцом за свободу Украины - можно отобрать жизнь, можно отобрать свободу, и нельзя сегодня у человека отобрать достоинство - оно есть, оно будет, пока будет существовать Украинское государство».



В то же время Г.ЗУБКО выразил обеспокоенность тем, что «сегодня далеко не каждый гражданин Украины уверен в том, что у Украинского государства есть будущее».



«Происходящее в Украине в последнее время свидетельствует, что украинцы не уверены в завтрашнем дне. Сегодня мы чувствуем, что, закрывая школы и ФАПы, села, уничтожается украинское село. Будет ли молодежь оставаться на селе, чтобы в нем жить и была работа на земле? Думаю, что нет. Сегодня власть все делает для того, чтобы освободить землю от украинцев, а затем принять соответствующий закон о земле и тем законом дать возможность другим людям руководить нами - украинцами. Власть делает все, чтобы украинцы забыли свою историю, свое достоинство», - отметил он.



Г.ЗУБКО подчеркнул, что главной задачей всех демократических партий Украины является единство - «не просто объединение оппозиции, а единство ее на основе главных украинских принципов».



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В Чернигове возле памятника Кобзарю состоялись торжества, на которых выступил лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, народный артист, кобзарь-лирник Василий НЕЧЕПА.



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговской облгосадминистрации, представители власти и общественности возложили цветы к памятнику Кобзарю на Валу по случаю 198-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.



В церемонии возложения цветов приняли участие председатель областной государственной администрации Владимир ХОМЕНКО, председатель областного совета Анатолий МЕЛЬНИК, Черниговский городской председатель Александр СОКОЛОВ, народный депутат Украины Григорий МАНЬКОВСКИЙ, представители творческой интеллигенции и общественность.



Кобзарь-лирник В.НЕЧЕПА исполнил произведение “Отче наш, Тарасе всемогущий”. В исполнении Черниговского академического украинского народного хора прозвучала песня на слова Т.Шевченко «Заповіт» и “Сховалось сонце за горою”.



В Национальном архитектурно-историческом заповеднике «Чернигов древний» открылась выставка произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, иллюстрированных произведений Кобзаря – «Шевченкове слово». В областной научной универсальной библиотеке им. В.Г.Короленко представлена книжно-иллюстративная экспозиция «Шевченко и современная Украина» и информационно-библиографический обзор дореволюционных изданий произведений Тараса Шевченко. А в областном академическом украинском музыкально-драматичном театре им. Шевченко состоится спектакль по произведениям Великого Кобзаря “Мати-наймичка”.



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В Симферополе представители власти возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко по случаю 198-летия со дня рождения поэта, художника и мыслителя.



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.



«Тарас Шевченко – символ украинского народа. Великий Кобзарь в своих сочинениях дал ориентир для всех нас, как трудиться, творить и думать, быть честным и справедливым», – сказал заместитель председателя крымского правительства Азиз АБДУЛЛАЕВ.



Он отметил, что наследие Т.Шевченко очень важно для формирования нравственных качеств и патриотического воспитания молодого поколения украинцев.



Цветы к памятнику принесли также заместитель председателя Верховной Рады Крыма Григорий ИОФФЕ, Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Виктор ПЛАКИДА, представители общественности.



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В Ивано-Франковске состоялось торжественное шествие и праздничное вече по случаю 198-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.



Как передает корреспондент УНИАН, колонну, идущую под сопровождение духового оркестра, возглавили председатель облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК и его заместители, председатель областного совета Александр СЫЧ с заместителями, руководители города, лидеры политических и общественных организаций, пластуны, ветераны УПА и военнослужащие, жители города. Все они прошли торжественным маршем от Вечевой площади до парка имени Т.Шевченко, где возле памятника Кобзарю состоялось праздничное вече.



Сначала митрополит Ивано-Франковский УГКЦ вместе со священниками других христианских конфессий отслужили панихиду по Т.Шевченко. Участники вече возложили венки и цветы к памятнику Тарасу.



На вече выступили председатель Ивано-Франковского облсовета, заместитель председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Роман ИВАНИЦКИЙ, народный депутат Украины Зиновий ШКУТЯК, заместитель городского председателя Ивано-Франковска Михаил ВЕРЕС, председатель областного союза писателей Евгений БАРАН, председатель областной организации «Просвіта» Степан ВОЛКОВЕЦКИЙ, председатель Братства ОУН-УПА Карпатского края Фотий ВОЛОДИМИРСКИЙ и другие.



В своих выступлениях они говорили об актуальности в нынешнее время гения Кобзаря, его мыслей, призывали к объединению украинской нации, чтобы выполнить его заветы. А.СЫЧ отметил, что Кобзарь «пробудил достоинство украинцев», которого «в настоящее время так не хватает». По его словам, «Шевченко нужно не только славить, но и читать».



Заместитель председателя ОГА Р.ИВАНИЦКИЙ отметил, что «Тарас Шевченко есть везде и всюду, хотя часто забываем о пророчестве его слов».



По мнению заместителя городского председателя Ивано-Франковска М.ВЕРЕСА, «Шевченко сделал для Украины больше, как говорил Иван Франко, «чем целая армия».



З.ШКУТЯК призвал участников веча «объединяться не вокруг вождей, а вокруг Украины и становиться народом».



Председатель областной «Просвіти» им. Т.Шевченко С.ВОЛКОВЕЦКИЙ в своем выступлении предложил направить поздравительную телеграмму Юлии ТИМОШЕНКО и другим политзаключенным со словами поддержки, и за такое решение проголосовали поднятием рук.



Выступления ораторов чередовались исполнением мужским хором «Красная калина» песен на стихи Тараса Шевченко. В Ивано-Франковске на государственных учреждениях вывешены национальные флаги.



Также сегодня в Ивано-Франковской областной филармонии состоялось художественно-поэтическое действо, посвященное 198-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко, с участием творческих коллективов Прикарпатья.



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В Тернополе состоялись торжества по случаю 198-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.



Как передает корреспондент УНИАН, в рамках праздничных мероприятий представители городской и областной власти, а также общественности возложили цветы к памятнику поэту.



«Невозможно переоценить важность фигуры Шевченко в становлении украинской культуры, самосознания и государственности. Творчество Кобзаря, его мысли и идеи являются величественным источником, из которого веками черпает силы и воодушевление украинский народ. Призываю всех к объединению под государственным флагом во имя перестройки независимого Украинского государства», – сказал во время своего выступления заместитель председателя облгосадминистрации Петр ГОЧ.



После возложения цветов представители общественности приняли участие в открытии областной филателистической выставки «Свою Украину любите», где представлены марки на Шевченковскую тематику.



А во Дворце культуры «Березиль» началось торжественное собрание общественности, после которого состоится концерт творческих коллективов.



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На центральной площади Ривного - Майдане Незалежности состоялась литературно-художественная акция «Свеча памяти», посвященная 198-летию со Дня рождения Тараса Шевченко.



Как передает корреспондент УНИАН, в ней приняли активное участие местные литераторы, представители политических и общественно-культурных организаций, жители областного центра.



Участники акции говорили о значении Т.Шевченко не только как поэта, но и как борца за свободу Украины, мыслителя, художника.



Утром на этой же площади цветы и венки к подножию памятника Кобзарю возложили представители власти и политики. В частности, в мероприятии приняли участие заместитель председателя облсовета Александр ЧУПРИНА, заместитель председателя облгосадминистрации Алексей ГУБАНОВ, заместитель городского председателя Ривного Галина КУЛЬЧИНСКАЯ.



Также сегодня в областном академическом драмтеатре состоялось торжественное заседание и культурно-художественный вечер, посвященные годовщине со дня рождения выдающегося поэта.



По традиции, в эти дни в регионе начался областной литературно-художественный праздник «Дорогами Кобзаря». В этом году эстафету памяти Кобзаря принял Дубенский район, где Т.Шевченко побывал в середине XIX века, посещая поле Берестецкой битвы.