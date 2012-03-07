В Крыму сошли две лавины
15:25, 07 марта 2012Общество
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МЧС уже несколько дней подряд предупреждает крымчан об угрозе схода лавин
Две снежные лавины общим объемом 20 кубометров сошли сегодня с Ай-Петри в Крыму. В результате инцидента никто не пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Снег сошел в 10.30 на 50 - 51 километре дороги Ялта - Бахчисарай».
«Дорога стратегического значения не имеет. В зимнее время она закрыта для проезда транспорта», - заявили в УМЧС.
Снег убирают два трактора.
МЧС уже несколько дней подряд предупреждает крымчан об угрозе схода лавин.
Как сообщал УНИАН, 23 января на 51 - 52 км дороги Ялта - Бахчисарай произошло смещение снега общим объемом 70 кубометров. Жертв не было.
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