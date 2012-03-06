На Солнце произошла мощная вспышка

Сейчас эта активная зона находится на противоположной стороне, поэтому вред от вспышек невелик.

На Солнце произошла самая мощная за последний месяц вспышка. Ее зафиксировали приборы космической лаборатории NASA.

Влияние солнечной активности на Земле ощутят уже сегодня вечером — ученые предупреждают о сильной магнитной буре.

По словам экспертов, выбросы плазмы в последнее время происходят из одной и той же области светила. Сейчас эта активная зона находится на противоположной стороне, поэтому вред от вспышек невелик. Но по мере вращения Солнца она окажется как раз напротив Земли.

Напомним, в феврале 2010 года США запустили к Солнцу космический аппарат SDO. Он должен помочь астрономам лучше понять, как изменения в цикле солнечной погоды может повлиять на жизнь Земли.

В августе 2011 американские ученые из проекта DREAM пришли к выводу, что вспышки на Солнце и связанные с ними выбросы плазмы всего за несколько дней уносят в космос с поверхности Луны по 100-200 тонн грунта

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