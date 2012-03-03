Налоговик за 20 тысяч обещала закрыть глаза на нарушения

В Харькове за вымогательство и получение взятки задержан инспектор-ревизор Харьковской объединенной государственной налоговой инспекции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника управления прокуратуры Александра БАБИКОВА.

По его данным, налоговик требовала и получила от одного из предпринимателей 20 тыс. грн. взятки за недоначисление налогов и штрафных санкций в сумме 60 тыс. грн.

Инспектор задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Инспектору-ревизору грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.