Вероятно, причиной аварии на "копанке" стал взрыв метана

В Донецкой области в «копанке», где 1 марта произошел обвал, ведутся интенсивные работы по разгазированию горной выработки, чтобы привести рудничную атмосферу в соответствие с санитарными нормами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

В сообщении отмечается, что с 8.00 до вечера 2 марта уровень загазированности выработки уже снижен в 3,5 раза, но по-прежнему не соответствует санитарным нормам и не позволяет горноспасателям производить работы внутри выработки.

По мнению научных сотрудников НИИ ГД «Респиратор» и ДонНИИ, участвовавших в совещании комиссии по расследованию обстоятельств аварии, причиной происшествия можно считать взрыв метана, а не обвал породы. Но точная причина аварии будет установлена только после того, как будет снижен уровень содержания газа в несанкционированной выработке и спасатели смогут в нее спуститься.

В пресс-службе со ссылкой на начальника Главного управления развития базовых отраслей промышленности, энергетики и энергоэффективности ОГА Игоря НИЗОВА подчеркнули, что Донецкой облгосадминистрацией и исполнительным комитетом Енакиевского городского совета неоднократно проводилась информационно-разъяснительная работа среди местного населения поселка об опасности и возможности смертельного травматизма при проведении работ по несанкционированной добыче угля, а также об уголовной и административной ответственности за это.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта 2012 года в 12.10 в Енакиевский горотдел милиции поступила информация от представителей местной газеты о том, что вблизи поселка Коютино г. Углегорска произошел обвал в «копанке».

По словам родственников людей, работавших в данной «копанке», на момент обвала в ней якобы находились 5 человек.

На место происшествия выехали милиция, представители МЧС и горноспасатели.

По информации горноспасателей, аварийные работы крайне затруднены тем, что выработки сильно загазированы и никак не оборудованы.

По данному факту Енакиевским горотделом милиции возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил охраны или использования недр, повлекшее гибель людей…».

В рамках проведения оперативно-следственных мероприятий уже задержан один из организаторов незаконной шахты – 36-летний местный житель. Второй организатор якобы находится под завалом.

Следствием установлено, что указанная «копанка» ранее была закрыта сотрудниками милиции, а несколько дней назад к ней были подвезены «леса» для установки креплений и возобновилась незаконная добыча угля.