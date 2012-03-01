Заключенным СИЗО разрешили за свои деньги выбирать врача

Министерство юстиции Украины и Министерство здравоохранения совместным приказом утвердили порядок взаимодействия Государственной уголовно-исполнительной службы и учреждений здравоохранения по вопросам оказания медицинской помощи лицам, взятым под стражу.

Об этом УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Как отмечается в сообщении, сейчас определяется ориентировочный перечень учреждений здравоохранения для оказания медицинской помощи лицам, взятым под стражу. “Такой перечень будет составляться с учетом специализации учреждений здравоохранения и наличия условий, позволяющих обеспечить изоляцию лиц, взятых под стражу”, - отмечают в Минюсте.

Согласно утвержденному порядку, медицинское обследование заключенных должно осуществляться с момента прибытия в следственные изоляторы. В сообщении отмечается, что все лица, прибывшие в СИЗО, в том числе лица, которые перемещаются под стражей (конвоируются), должны пройти первичный медицинский осмотр с целью выявления лиц, которым причинены телесные повреждения и которые составляют эпидемическую угрозу для окружения или нуждаются в неотложной медицинской помощи, а на каждое вновь прибывшее в СИЗО лицо должна открываться медицинская карта. Порядком предусмотрено, что в случае выявления у лица, взятого под стражу, телесных повреждений, их характер должен быть подробно описан - один экземпляр такого обследования должен быть выдан на руки самому лицу. Кроме того, на протяжении суток руководство СИЗО обязано в письменном виде информировать прокурора о выявлении у задержанный телесных повреждений.

В сообщении пресс-службы Минюста отмечено, что все лица, выбывающие из СИЗО, будут проходить медицинский осмотр с проведением флюорографического обследования, а по окончании осмотра будет делаться заключение относительно состояния здоровья каждого выбывающего, которое будет заноситься в медицинскую карту амбулаторного больного.

Порядком предусмотрено, что медицинское обследование лиц, взятых под стражу, должно осуществляться в случае их обращения с жалобой на состояние здоровья врачами медицинской части СИЗО. В соответствии с порядком, при необходимости руководство СИЗО сможет подавать запрос в учреждение здравоохранения, которое ранее оказывало медицинскую помощь лицу, взятому под стражу, относительно результатов диспансерного, амбулаторного, стационарного наблюдения или лечения. “В случаях, когда врачи медицинской части СИЗО не смогут самостоятельно установить диагноз, начальник медицинской части СИЗО должен подать запрос руководству СИЗО относительно направления больного на лечение в выбранное учреждение здравоохранения (из установленного перечня) или привлечения соответствующего врача-специалиста учреждения здравоохранения. При этом руководство СИЗО обязано обеспечить допуск соответствующего врача-специалиста или направить больного на лечение в выбранное начальником медицинской части СИЗО учреждение здравоохранения”, - сказано в сообщении пресс-службы Минюста.

Также отмечается, что если по результатам обследования будет установлено, что лицо нуждается в оказании медицинской помощи в учреждении здравоохранения, то руководство СИЗО обязано обеспечить его перевозку в медицинское учреждение из установленного перечня, обеспечив круглосуточную охрану лица, взятого под стражу.

Кроме того, устанавливается, что лицо, взятое под стражу, имеет право на свободный выбор врача, и при этом руководство СИЗО обязано обеспечить допуск выбранного лицом врача-специалиста. “Возмещение расходов, связанных с привлечением выбранного врача-специалиста, будет осуществляться за счет лица, взятого под стражу, которому оказывалась медицинская помощь, или его родственников”, - сказано в сообщении.

Согласно приказу, неотложная медицинская помощь лицам, взятым под стражу, должна оказываться врачом СИЗО, а в случае невозможности оказания такой помощи в полном объеме - бригадой скорой медицинской помощи. При этом, в случае госпитализации лица, взятого под стражу, руководство СИЗО обязано сообщить об этом его родственникам или законному представителю.

Пресс-служба отмечает, что приказ о порядке взаимодействия Государственной уголовно-исполнительной службы и учреждений здравоохранения по вопросам оказания медицинской помощи лицам, взятым под стражу, вступил в силу со дня его официального опубликования (приказ вышел в свет в бюллетене «Офіційний вісник України» от 24 февраля 2012 года № 13).