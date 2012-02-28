Судья-колядник требует допроса Ющенко и Медведько

Жалобу Игоря Зварыча, бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда, более известного как судья-колядник, начал слушать Апелляционный суд Киева, сообщает ТСН.

Зварыч просил вернуть дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку на стадии судебного следствия были допущены нарушения. Также просит допросить в качестве свидетелей следователей Генпрокуратуры и бывшего Генпрокурора Александра Медведько, руководителям СБУ Львовской области и даже бывшего президента Виктора Ющенко. Адвокаты Зварыча просили суд изменить меру пресечения и отпустить Зварыча на подписку о невыезде или под залог. Суд просьбу не удовлетворил. Напомним, Зварыча пять месяцев назад приговорили к 10 годам тюрьмы и конфискации имущества за получение взяток на сумму девятьсот шестьдесят три тысячи гривен.