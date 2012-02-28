Азербайджан готов поставлять газ в Украину

Азербайджанская Республика готова поставлять газ в Украину.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украину Эйнулла ЯДУЛЛА оглу МАДАТЛИ в ходе встречи с главой Харьковской облгосадминистрации Михаилом ДОБКИНЫМ, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ОГА.

«Украина является стратегическим партнером для Азербайджанской Республики. Мы всегда и везде поддерживаем друг друга. В вопросах энергетики, особенно газа, Азербайджан полностью поддерживает Украину. И постепенно это сотрудничество найдет конкретные пути осуществления. Тогда Азербайджан в любое время будет поставлять газ в Украину», - сказал посол.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Харьковской областью и регионами Азербайджанской Республики.

М.ДОБКИН, в частности, отметил: «Есть определенная длительная история дружественных отношений между нашими народами и нашими странами. Есть также ряд очень серьезных мероприятий, которые намечены Президентами обоих государств. Для того, чтобы их реализовать, понадобится очень серьезная работа в каждом регионе Украины и Азербайджана».