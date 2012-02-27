120-тысячный город третьи сутки сидит без воды

Евпатория квалифицировала как чрезвычайную ситуацию местного значения аварию на магистральном водоводе, из-за которой большая часть населения 120-тысячного города уже третий день остается без нормального водоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил штаб гражданской защиты Евпатории.

«Во вторник, 28 февраля, вода будет подаваться в город утром с 6:30 до 8:00 и вечером с 18:30 до 20:00. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водоводе с 29 февраля подача воды в город будет полностью прекращена ориентировочно на три дня – с 29 февраля по 2 марта. Будет организован подвоз воды по месту жительства», – говорится в сообщении штаба.

Пока вместо необходимой суточной потребности Евпатории в 32 тыс.кубометров воды в город поступает 18 тыс. В старой части города вода есть почти везде. Хуже обстоит дело в многоэтажках: вода поднимается не выше первого-второго этажа или вообще отсутствует. Увеличить давление в системе нельзя, так как это может привести к новым прорывам на водоводе.

ЧП произошло 25 февраля. Причина – сильные морозы в Крыму в феврале. Аварийные бригады и техника работают круглые сутки.

Власти Евпатории организовали в воскресенье, 26 февраля, подвоз воды автоцистернами в микрорайоны города. Также люди могут набирать воду в спецкранах на первых этажах или в подвалах некоторых домов.