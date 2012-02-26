На Полтавщине погибли трое киевлян

Вчера в 9.30 в с. Пуленцы Лубенского района Полтавской области в частном жилом доме были обнаружены тела трех жителей Киева, погибших от отравления угарным газом в результате нарушения правил эксплуатации печного отопления.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным Центра пропаганды Управления МЧС в Полтавской области, тела 63-летнего и 50-летнего мужчин, а также 67-летней женщины направлены в морг для установления точной причины смерти.