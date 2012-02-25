В Тернополь привезли копию Туринской Плащаницы

В Тернополе в архикафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви сегодня выставили копию Туринской Плащаницы, привезенной из львовского Собора св. Юра.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю в храме зачли Акафист Страстям Христовым. Чин провели Высокопреосвященный архиепископ и митрополит Тернопольско-Зборовский УГКЦ Василий СЕМЕНЮК совместно с настоятелем собора Андреем РОМАНКИВЫМ, священниками и верующими.

Архиерей призвал с верой и любовью поклоняться Плащанице, молить для себя Божей милости и молиться за вразумление грешников.

«Людям, которые приходят с просьбой, верой, молитвой и поклоняются ей, дается чудесное исцеление. Пусть Плащаница поможет нам лучше познать состояние своей души, полюбить больше Иисуса, размышляя над Его муками и страстями», – сказал во время проповеди митрополит.

Священнослужитель также призвал всех собравшихся размышлять над значением Великого Поста, и по-христиански его провести.

«Мы должны, размышляя над состоянием своей души, приблизить себя к Иисусу», – сказал митрополит.

Копия Туринской Плащаницы будет находиться в Тернополе до 4 марта.