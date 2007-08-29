Симоненко о 10%, честном заработке и фальсификации выборов

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает, что олигархам могут принадлежать только 10% мандатов депутатов украинского парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава КПУ заявил сегодня вечером в прямом эфире одного из крымских телеканалов.

«10% богатых в государстве, и они имеют право иметь 10% мандатов в стране, я говорю о мандатах депутатов, и 90% людей, живущих на честный заработок и желающие жить по законам Украины, должны иметь 90% мандатов в Верховной Раде, - сказал П.СИМОНЕНКО. - Тогда по-настоящему восстановим народовластие и будем представлять все социальные слои общества в парламенте».

При этом лидер КПУ в очередной раз назвал досрочные выборы в парламент страны антиконституционными и незаконными. «То, что Президент инициировал незаконные, антиконституционные выборы, говорит о том, что у нас нет гаранта Конституции. То, что они (выборы – УНИАН) проходят в процессе подготовки с участием Президента ... приводит к тому, что он закладывает в основу фальсификацию выборов», - сказал П.СИМОНЕНКО. При этом он добавил: «Всем очевидно, что помаранчевые не могут выиграть эти выборы».