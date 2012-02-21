В Украину пришло потепление

Завтра в Украине ожидается небольшой, мокрый снег, днем местами с дождем.

На Закарпатье, Прикарпатье, ночью и в центральных, Одесской, Николаевской областях, а днем в южной части - без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах гололедица; ночью и утром на юге и западе местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, в Карпатах и восточных областях до 12° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Крыму ночью 3-8° мороза (на Южном берегу около 0°), днем 2-7° тепла.

В Киевской области в среду ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве температура ночью 5-7° мороза, днем 0-2° тепла.