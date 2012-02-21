В Киеве уничтожают столетние сосны

Киеве на территории бывшего санатория «Победа» на улице Ивана Крамского, 10 в Святошинском районе уничтожают столетние сосны и роют котлованы для будущего строительства.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе депутата Киевсовета («БЮТ-Батькивщина»), председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА.

«Киев – больной город, в нем гуляют две эпидемии – уничтожение исторических сооружений и уничтожение зеленых зон. Если наш город не получит инъекцию, которая уничтожит возбудителей этих инфекций, то он будет полностью разрушен, и превратится в провинциальный склад кирпича и бетона. За лечение города смогут взяться сами киевляне», - убежден А.БРИГИНЕЦ.

А.БРИГИНЕЦ обратился к председателю КГГА Александру ПОПОВУ с просьбой объяснить, кто предоставил соответствующие разрешения и на каком основании уничтожаются столетние деревья на территории бывшего санатория.