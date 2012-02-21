Суд дал "черным маклерам" высшую меру

Апелляционный суд Крыма приговорил к пожизненному заключению шестерых «черных маклеров», которые незаконным путем завладевали недвижимостью на юге полуострова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

"За то, что их жилье пригляделось "черным риэлторам", мать и дочь, которые проживали в Алупке, поплатились жизнью", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в середине 2000-х годов "маклеры" выбили две квартиры у жителя Ялты.

Суд, рассмотрев предоставленные прокуратурой доказательства и согласившись с позицией государственного обвинения, назначил шестерым подсудимым наказание в виде пожизненного заключения, еще три квартирных афериста проведут в тюрьме от 8 до 10 лет.

У подсудимых также конфискуют имущество и средства, полученные от незаконной продажи недвижимости.

Двум "помощницам" в незаконном переоформлении квартир суд назначил условное наказание.

Приговор еще не вступил в силу и может быть оспорен.