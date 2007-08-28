Казахстан остановил работы на крупнейшем морском месторождении нефти

Министерство охраны окружающей среды Казахстана как минимум на три месяца приостановило разрешение на природопользование у международного консорциума AgipKCO, разрабатывающего на условиях СРП крупнейшее морское месторождение нефти в стране - Кашаган. Итальянская Eni, которая возглавляет консорциум, по словам главы ведомства Нурлана Искакова, нарушила требования к экологической безопасности проекта. Об этом сообщает Reuters.

Также стало известно, что Минфин Казахстана инициировал уголовные дела против сотрудников AgipKCO. В ведомстве посчитали, что компания уклонялась от уплаты таможенных пошлин и сборов при импорте двух вертолетов на сумму 4,9 миллиона долларов.

Кашаган, расположенный на шельфе Каспия, является крупнейшим среди открытых за последние 30 лет нефтяных месторождений. Помимо итальянской компании в консорциум входят Shell, Exxon Mobil, Total и ConocoPhillips, а также "Казмунайгаз" и Inpex.

Причина недовольства правительства Казахстана AgipKCO заключается в переносе срока начала добычи на Кашагане с 2008-го на 2010 год. При этом Eni предложила увеличить объем затрат на проект с 57 до 136 миллиардов долларов. Казахстан готов пойти на это, если доля прибыли страны в проекте будет увеличена с 10 до 40 процентов. Ранее сообщалось, что Eni готова повысить долю доходов Казахстана до 25 процентов.

Добыча на Кашагане должна была начаться в 2005 году, однако этого не случилось. Тогда консорциум был оштрафован на 150 миллионов долларов.

Лента.ру