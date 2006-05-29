Суд удовлетворил иск Владимира Щербаня

Зареченский райсуд города Сумы удовлетворил иск экс-губернатора Сумщины Владимира ЩЕРБАНЯ против Государственной налоговой инспекции.

Как сообщил “5 каналу” адвокат В.ЩЕРБАНЯ, суд признал недействительным сообщение налоговой, что экс-губернатор Сумщины в 2003 году не заплатил подоходный налог на сумму почти 700 тысяч гривен.

В прошлом году налоговая милиция Сумской области возбудила против В.Щербаня уголовное дело по факту неуплаты налогов. В то же время, как сообщила “5 каналу” пресс-служба Генеральной прокуратуры, уголовные дела против В.Щербаня, находящиеся в производстве Генпрокуратуры Украины, продолжают расследоваться, а на решение Зареченского суда будет подана апелляция.

Справка УНИАН. В.Щербань сейчас находится в Майями в Соединенных Штатах Америки, куда он обратился с просьбой о предоставлении ему политического убежища.

Его задержали в США 12 октября 2005 года за нарушение визового режима.

В Украине В.Щербаня обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничества с финансовыми ресурсами и других.