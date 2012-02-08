Строителям, перекрывшим автомагистраль, обещают зарплату

Строители стадиона «Черноморец», перекрывшие сегодня на полтора часа Пантелеймоновскую улицу в Одессе, провели после акции протеста встречу с директором компании-подрядчика «ТСС» Наумом ШНАЙДЕРОМ, на которой обсуждался вопрос многомесячной непогашенной задолженности по зарплатам.

Об этом сообщил УНИАН один из строителей.

«Новый директор компании предложил участникам акции написать заявления о размерах непогашенных задолженностей по зарплатам и заверил, что с понедельника, 13 февраля, будут выдаваться заработанные деньги», – сказал собеседник агентства.

Строители утверждают, что компания задолжала по 6-8 тыс. грн. примерно тремстам специалистам разного профиля. Однако многие по различным причинам не смогли приехать в Одессу, чтобы принять участие в акции протеста.

Кроме того, некоторые строители обратились с жалобами на фирму-подрядчика в прокуратуру, и заработанные деньги им уже начали выдавать.

Как сообщал УНИАН, сегодня более 50 строителей, работавших на реконструкции стадиона «Черноморец», провели акцию протеста на одной из наиболее оживленных автомагистралей Одессы: они перекрыли Пантелеймоновскую улицу облцентра. Строители двигались непрерывной цепочкой по пешеходному переходу. Участники акции утверждали, что не видят «иного способа заставить компанию рассчитаться с каждым из них за многие месяцы работы на строительстве стадиона».

«Пока мы трудились на реконструкции «Черноморца», нас уверяли, что расчеты по зарплате произведут по сдаче объекта. Мы терпели с августа и продолжали работать. Но вот футбольную арену с участием Президента ЯНУКОВИЧА открыли, а обещанных денег никто из нас так и не получил», - сказал УНИАН один из рабочих.