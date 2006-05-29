В Украине будет дождливая погода

Синоптики прогнозирует на этой неделе в Украине дождливую погоду.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, завтра, 30 мая, кратковременные дожди, грозы пройдут на Правобережье Украины, в прикарпатских, Закарпатской, Винницкой и Одесской областях местами ожидаются сильные дожди, град, шквалы 17-22 м/с. На остальной территории без существенных осадков.

Температура в западных и северных областях ночью 6-11°, днем 12-17°; в Карпатах на протяжении суток 4-9°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 17-22°, в южных областях и в Крыму до 26°.

31 мая сохранится облачная погода с прояснениями, в западной половине временами дожди, местами сильные дожди, грозы, град, в восточной половине без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных, южных областях, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью и днем 9-14°, в Карпатах 4-9°, на остальной территории ночью 10-15°, днем 19-24°, в южных, восточных областях и в Крыму 24-29°.

1 июня переменная облачность, без осадков, только в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь.

Температура ночью в западных и северных областях 8-13°, на остальной территории 12-17°, днем 20-25°, в западных областях 15-20°.

2-4 июня пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Лишь в восточных областях, в Крыму и Приазовье без осадков. Температура в западных и северных областях ночью 10-16°, днем 17-23°, на остальной территории ночью 14-20°, днем 22-27°, 3-4 июня в восточных, Днепропетровской областях, в Крыму, Призовье местами 30-33°.

5-6 июня небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 10-16°, в Крыму и Приазовье 14-19°, днем 18-23°, в южных областях, в Крыму и Приазовье 21-26°.

7-8 июня без осадков, только в западных, а 7 июня и в северных областях кратковременные дожди, местами грозы. Повышение температуры на 3-5°.

Завтра в Киеве и области сохранится переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой дождь, местами гроза. Температура в Киеве ночью 7-9°, днем 13-15°; по области ночью 6-11°, днем 12-17°.

31 мая в столице и области облачная погода с прояснениями, временами дождь, местами гроза, температура ночью 10-15°, днем 19-24°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывистый. 1 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.

2-3 июня ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 10-16°, днем 17-23°.