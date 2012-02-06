В заблокированные села почтальоны будут прорываться на спецтехнике

В Запорожской области для доставки почтальонами пенсий в населенные пункты, проезд к которым затруднен в результате непогоды, будут привлекать спецтехнику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на оперативном совещании в Запорожской областной государственной администрации и. о. директора Запорожской дирекции «Укрпочты» Анна КОПНИНА.

По ее словам, у сотрудников предприятия, которые с 4 февраля начали доставку пенсий пенсионерам региона, возникли проблемы с выполнением данного задания на территории 4 районов области.

«Доставка пенсий по Запорожской области началась 4 февраля. Сейчас стараемся соблюдать установленные графики, но ситуация по 4 районам области вызывает обеспокоенность. Это – Приазовский, Бердянский, Розовский и Куйбышевский районы», - сообщила А.КОПНИНА.

По ее словам, только в Приазовском районе на сегодняшний день «перекрыты дороги к 15 селам».

Решать проблему, по словам А.КОПНИНОЙ, Запорожская дирекция «Укрпочты» будет с помощью спецтехники.

«С утра 7 февраля шесть специальных машин будут расчищать почтальонам дороги к проблемным населенным пунктам», - рассказала и. о. директора Запорожской дирекции «Укрпочты».