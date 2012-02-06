В Киеве продолжится суд по иску о гибели Ту-154

Киевский апелляционный хозяйственный суд сегодня продолжит рассмотрение жалобы российской авиакомпании "Сибирь" (ныне S7) на решение киевского суда первой инстанции, который не признал вину украинских военных в крушении пассажирского лайнера Ту-154, предположительно сбитого ракетой в 2001 году.

На прошлом заседании в январе, представители "Сибири"заявили несколько ходатайств о востребовании из Генеральной прокуратуры Украины записи переговоров украинских военных в день крушения и фрагментов сбитого самолета. Эти данные, по мнению адвокатов, могут подтвердить их доводы о причастности военных к авиакатастрофе.

Самолет Ту-154 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс Тель-Авив - Новосибирск, потерпел катастрофу в октябре 2001 года. Погибли все 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила, что лайнер над Черным морем сбила ракета, запущенная украинскими военными, проводившими в тот день учения в Крыму, поясняет РИА "Новости".

"Сибирь"еще в 2004 году подала иск, в котором требовала взыскать с украинских властей 15,32 миллиона долларов за сбитый самолет.

Однако в Киевском НИИ судебных экспертиз в прошлом году провели повторную экспертизу, которая установила, что украинская ракета не могла сбить указанный Ту-154.