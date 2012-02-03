Азаров не доверяет прогнозам Тимко II

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заявляет, что доверяет только прогнозам синоптиков, а не народным приметам.

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями социальной сети Facebook, отвечая на вопрос, верит ли он в прогнозы на весну харьковского сурка Тимко II.

«В основном я доверяю прогнозам синоптиков. Сейчас эти прогнозы поставлены на очень хорошую научную основу. Десятки тысяч метеостанций по всему миру, наблюдение из космоса, современные математические программы позволяют достаточно точно обеспечивать краткосрочные прогнозы. Их достоверность достигла очень высокой цифры. Значительно повысилась достоверность и среднесрочных прогнозов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что об аномально высоких холодах правительство получило информацию примерно за две недели до их наступления.

«Это дало нам возможность максимально подготовиться. Что же касается народных примет, то в эту примету, что весна придет рано, мне очень хочется верить. Наверно, и вам тоже»,- отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля харьковский сурок сделал прогноз на весну. Тимко II, которого разбудили в поселке Гайдары в Харьковской области, проснулся от зимней спячки и увидел свою тень. Это означает, что весна будет ранней и затяжной, и еще минимум две декады будут стоять морозы, объяснили научные работники биологической станции Харьковского национального университета им. Каразина.