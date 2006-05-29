Сняты ограничения на деятельность ”Ощадбанка”

Кабинет Министров Украины, Национальный банк Украины, ОАО «Ощадбанк» и Всемирный банк подписали протокол о внесении изменений в Меморандум о взаимопонимании от 2003 года, которыми были сняты ограничения на деятельность ОАО «Ощадбанк». Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, которым располагает УНИАН.

Как отмечается в сообщении, подписание состоялось в рамках предложенного второго Программного системного займа Украине.

Как сообщалось, ранее было предусмотрено, что активные операции «Ощадбанка» не должны превышать 2,2 млрд. грн. в год, а процентная ставка по привлеченным от населения средствам не должна превышать 80% средней ставки крупнейших украинских банков.

Планируется, что 20 июня 2006 года Совет директоров Всемирного банка рассмотрит проект Программы, а 27 июня состоится ее подписание в Кабинете Министров Украины.