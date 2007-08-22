Херсонская милиция нашла поджигателя леса

Работники правоохранительных органов Херсонской области задержали человека, который причастен к поджогу леса, в результате чего возник один из самых масштабных лесных пожаров последнего времени в регионе. Об этом сегодня на пресс-конференции журналистам сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ.

«Мне сообщили, что работники правоохранительных органов задержали безработного местного жителя, который причастен к поджогу леса, и одному из самых масштабных лесных пожаров последнего времени. Он уже дает показания», - сказал Б.СИЛЕНКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, по словам губернатора, следствие еще продолжается, и говорить, что 100-процентно известный виновный в самом большом за последние 10 лет пожаре в области, рано.

При этом председатель ОГА заметил, что пожар приобрел большие масштабы не только по вине этого человека, но и из-за непрофессионализма местных работников МЧС и государственного комитета лесного хозяйства.

«К сожалению, подтверждаются данные о непрофессиональных действиях лиц, которые ответственны за лес и тушение пожара, – после выезда на место пожарных, которые потушили верхи очага, уже на второй день оттуда при сильном ветре начался лесной пожар, который «накрыл» 1,6 тыс. га лесов», - отметил Б.СИЛЕНКОВ, добавив, что по фактам бесхозяйственности уже открытые уголовные дела.