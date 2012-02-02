В УБОП одесским журналистам объяснили, что пришли не по их душу

Сотрудники УБОП УМВД Украины в Одесской области проводят сегодня следственные мероприятия в помещениях «Облпотребсоюза» в соответствии с постановлением прокуратуры Приморского района города.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления Украины в области.

Правоохранители осуществляют, в частности, «обыски в помещениях «Облпотребсоюза», расположенных на втором и третьем этажах 5-этажного здания по адресу Фонтанская дорога, 11, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины».

Как считают в ОСО УМВД Украины в области, «к телекомпании «Новая Одесса», помещения которой находятся на пятом этаже этого же здания, проверка работников милиции никакого отношения не имеет, и не мешает ее деятельности».

Как сообщал УНИАН, сегодня главный редактор телеканала «Новая Одесса» Сергей БРАТЧУК заявил, что силовики около 9 часов утра захватили канал. По словам С.БРАТЧУКА, «вооруженные люди не пускают его внутрь здания, также никого из работников не выпускают».

В то же время в пресс-службе партии «Фронт Змін» заявили, что работники спецподразделений милиции, представители прокуратуры и УБОП сообщили о намерениях обыскать все помещения, расположенные по адресу телеканала.

Позже главного редактора телеканала «Новая Одесса» вместе с группой депутатов от оппозиционных партий «Фронт Змін» и «Батьківщина» сотрудники милиции допустили в помещение телекомпании, которая арендует 5-й этаж здания Одесского облпотребсоюза.

Представитель Отдела связей с общественностью облУВД Владимир ШАБЛИЕНКО объяснил корреспонденту УНИАН блокирование помещения телеканала тем, что «сотрудниками УБОП проводится обыск в рамках расследования уголовного дела, связанного с деятельностью Одесского облпотребсоюза. Действия милиции не касаются сотрудников телеканала».

Между тем, известно, что телеканал «Новая Одесса» входит в состав медиахолдинга лидера Одесской областной организации «Фронта Змін» Владимира НЕМИРОВСКОГО. Как заявили во «Фронте Змін», канал «объективно разоблачал противоправную деятельность местной власти, правоохранительных органов, нарушения на таможне и тому подобное». В последнее время он активно освещал ситуацию с заводом «Стальканат-Силур» и преследованием его акционеров.