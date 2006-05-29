Причиной падения лифта в Минтрансе стала перегрузка

Из 16-ти человек, находившихся в оборвавшемся сегодня в Министерстве транспорта и связи лифте, 10 было госпитализировано, у 5 из них – переломы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба министерства.

Как уточнили в пресс-службе, лифт упал с 24-го этажа, на 11-м этаже сработали системы торможения. Согласно предварительным данным, причиной падения лифта стала перегрузка.

На данный момент в министерстве проходит внутренее совещание, работают следственные органы, прокуратура, МЧС.

Комментарии по ситуации в министерстве обещают предоставить позже.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром около 10.30 в здании Министерства транспорта и связи Украины (проспект Победы, 14) произошел обрыв лифта.

Ранее МЧС сообщало, что в лифте находились 9 человек. Все они остались живы, хотя и получили травмы (переломы конечностей, кровоподтеки и ушибы).