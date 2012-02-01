В Иордании в гостинице погибла украинка
12:42, 01 февраля 2012Общество
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В результате взрыва
30 января в результате взрыва бойлера в гостинице города Амман погибла гражданка Украины.
Как сообщил УНИАН пресс-секретарь МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, по информации Посольства Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве, местная полиция выясняет причины и обстоятельства гибели нашей соотечественницы.
Указанное дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Иордании и в Департаменте консульской службы МИД Украины.
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