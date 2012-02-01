В Иордании в гостинице погибла украинка

30 января в результате взрыва бойлера в гостинице города Амман погибла гражданка Украины.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, по информации Посольства Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве, местная полиция выясняет причины и обстоятельства гибели нашей соотечественницы.

Указанное дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Иордании и в Департаменте консульской службы МИД Украины.