От сильных морозов умерли уже 43 украинца

В Украине за период сильных морозов умерли уже 43 человека, из них 8 – в больницах, 28 – выявили на улицах, еще 7 – в домах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Ссылаясь на данные Министерства здравоохранения, МЧС информирует, что за последние 5 дней в лечебные заведения с жалобами на обмораживание или переохлаждение обратились 854 украинца, из них 723 – были госпитализированы.

По состоянию на 1 февраля в Украине функционируют 1 тыс. 735 пунктов обогрева. В ближайшее время планируется развернуть еще 122. На протяжении 27 января – 1 февраля за теплом и горячей едой обратились более 31 тыс. 500 граждан. За последние сутки – почти 7 тыс. 500 человек.

По информации Украинского гидрометеоцентра МЧС Украины, 1 февраля морозы усилятся. Температура ночью 23-28°, на Прикарпатье до 30°, днем 17-22°; на Закарпатье и в южной части ночью 17-22°, днем 10-15° мороза. Без осадков, лишь в восточных областях и Приазовье временами снег, местами метель.

В Крыму снег, ночью сильный, метель; температура ночью 14-19°, днем 11-16° мороза, на Южном побережье ночью 10-13°, днем 6-9° мороза.

На дорогах страны гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части, восточных и Днепропетровской областях порывы 15-20 м/с.