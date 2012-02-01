Четырех горняков освободили из завала
Причина устанавливается
Спасены четыре горняка шахты им. Румянцева государственного предприятия «Артемуголь», которые вчера попали под обвал.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Обвал породы произошел вчера утром на горизонте 970-1090 м. На аварийном участке работали 22 горняка, из них четверо оказались за завалом.
В 21.30 горняки были освобождены из аварийного участка и выведены на поверхность шахты. Состояние их здоровья удовлетворительное.
К работам были привлечены пять отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля. Работа шахты не прекращалась. Причина обрушения устанавливается.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Донецкой области.