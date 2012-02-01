Янукович: Украина возвращается к углехимии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ анонсировал возвращение государственной промышленности к применению углехимии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пресс-конференции в Кировограде, где находится с рабочим визитом.

«Мы приняли программу, которая будет заниматься энергосбережением, диверсификацией источников поставок газа в Украину и замещением голубого топлива другими энергоносителями. Это касается использования угля, причем в разных направлениях, по разным технологиям. Из угля можно производить газ, топливо, мазут и тому подобное. Это органика, из которой можно делать разные продукты. Когда-то в Украине была очень разветвлена отрасль углехимии, потом ее подвинули, но мы к ней возвращаемся. Жизнь нас возвращает, и сейчас мы углехимией будем заниматься», - отметил Президент.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, государственные и местные органы власти в последнее время ведут переговоры с иностранными инвесторами относительно возможности добычи бурого угля.

«Большой интерес проявляет Китай. Я считаю, что решение этого вопроса даст возможность увидеть путь, как мы будем использовать бурый уголь. Относительно возобновления добычи в Кировоградской области – это интересно для экономики региона, для создания рабочих мест, для получения дополнительных источников финансирования бюджета. И мы будем это делать», - подчеркнул В. ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в январе с.г. китайская компания China Coal Technology and Engineering Group Corporation заявила о намерениях инвестировать 50 млн. долл. на первом этапе в строительство завода по переработке бурого угля в жидкое топливо на территории Кировоградской области.