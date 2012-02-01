Насмерть замерзли 60 человек
02:07, 01 февраля 2012Общество
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З них 50 - в Україні та Польщі
Не менее 60 человек стали за последние несколько дней жертвами сильных морозов, которые установились в восточной и центральной Европе, передает телеканал Euronews.
Около 30 человек - главным образом бездомные - замерзли до смерти в Украине, почти 20 - в Польше. Также отмечены случаи смерти людей в Сербии, Румынии, Болгарии, Литве, Чехии.
Температура воздуха в этих странах упала - в ряде районов - до минус 20-25 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, морозы продлятся еще по меньшей мере неделю.
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