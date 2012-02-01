Насмерть замерзли 60 человек

Не менее 60 человек стали за последние несколько дней жертвами сильных морозов, которые установились в восточной и центральной Европе, передает телеканал Euronews.

Около 30 человек - главным образом бездомные - замерзли до смерти в Украине, почти 20 - в Польше. Также отмечены случаи смерти людей в Сербии, Румынии, Болгарии, Литве, Чехии.

Температура воздуха в этих странах упала - в ряде районов - до минус 20-25 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, морозы продлятся еще по меньшей мере неделю.