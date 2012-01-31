Киевские детсады из-за морозов закрывать не будут

Дошкольные учебные заведения Киева будут работать в обычном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Главное управление образования и науки.

Вместе с тем, по поручению председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА усилен контроль за снабжением тепла именно в дошкольные заведения. Занятия в детсадах будут проводиться в соответствии с санитарными нормами.

Температура воздуха в игровых помещениях, приемных первой группы раннего возраста должна составлять не меньше 23°С. В игровых, приемных второй группы раннего возраста и первой младшей группы температура должна составлять не меньше 22°С. В групповых, раздевалках дошкольных групп – не меньше 21°С.

Температура воздуха в спальнях для ясельных групп должна быть не ниже 21°С, а дошкольных групп – не ниже 19°С. Прогулки на улице будут допускаться при температуре не ниже - 16°С, для старших детей – пока столбик термометра не опустится ниже отметки -20°С.

Что касается временного прекращения учебных занятий в школах, в ГУ образования отметили, что директорам заведений образования поручено провести разъяснительную работу с родителями относительно организации дистанционных и индивидуальных форм обучения детей на период приостановки занятий.

Кроме того, для детей, которых родители не могут оставить дома, будут работать группы продленного дня.

С целью координации деятельности учебных заведений в сложившихся условиях в Главном управлении образования и науки создан оперативный штаб (тел.: 272 04 82).

Как сообщалось, в соответствии с распоряжением председателя КГГА А.ПОПОВА с 1 по 5 февраля включительно приостановлены занятия в столичных учебных заведениях.