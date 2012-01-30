В Крыму продлили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму на прошлой неделе, продлили: в регионе морозная, ветреная погода, в районе Чатыр-Дага-яйлы в южной части полуострова возможен сход снежных лавин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Управления МЧС в Крыму.

«30-31 января ожидается сильный снег, гололед, усиление северо-восточного ветра скоростью до 20 метров в секунду, местами - до 25 м/с. 31 января в районе горы Чатыр-Даг сохраняется угроза схождения снежных лавин. 1-2 февраля на Южном побережье Крыма ожидается минимальная температура воздуха 10-15 градусов мороза ночью, 4-9 градусов мороза днем», - говорится в пресс-релизе.

Спасатели просят жителей Крыма и отдыхающих отложить выезды на рыбалку, охоту и не выходить в горы.