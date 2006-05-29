Кому достанутся 15,7 тысяч новых квартир

В Украине в первом квартале 2006 года застройщики всех форм собственности ввели в эксплуатацию 15,7 тыс. квартир общей площадью 1 млн. 690,9 тыс. кв. м. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, средний размер квартиры составляет 105,7 кв. м общей площади, при этом в сельской местности - 146,9 кв. м, в городских поселениях - 97,3 кв. м общей площади.

Среди построенных квартир преобладают трехкомнатные - 31,5% от общего количества или 4 тыс. 946 квартир. Далее идут четырехкомнатные - 27,6% или 4 тыс. 333 квартиры, двухкомнатные - 25,9% или 4 тыс. 66 квартир, и однокомнатные - 15% или 2 тыс. 355 штук.

Справка УНИАН. Жилой фонд Украины составляет свыше 1 млрд. 40 млн. кв. м.

Украина в 2005 году, по сравнению с 2004 годом, увеличила объемы сдачи в эксплуатацию жилья на 3,3% - с 7 млн. 566 тыс. кв. м до 7 млн. 816 тыс. кв. м. Начиная с 1980 года, максимальное количество жилья в Украине было сдано в 1987 году - 21,3 млн. кв. м, потом до 2001 года наблюдался спад.